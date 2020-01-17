: Aydın kuşadası personeli kapı kapı dert dinliyor

17.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:51

Kuşadası personeli kapı kapı dert dinliyor

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa Gezici Ekibi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan dinlemek için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi'nce geçen aylarda hayata geçirilen 'Güvercin Masa Gezici Ekip' projesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı. Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan almak amacıyla oluşturulan gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine gidiyor. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen ekip, ayrıca mahallerde yaşanan sorunları yerinde gözlemleyerek ilgili birimlere iletiyor. Vatandaşlar, hizmet için Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'e teşekkür etti. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaşayan Hayat Serbes (50), geçmişte yaşadıkları birçok sorunu gezici ekip sayesinde çözdüklerini belirterek, "Kuşadası Belediyesi'nin oluşturduğu gezici ekipten çok memnunuz. Arkadaşlarımız kapımıza kadar gelip sorunlarımızı dinliyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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