AYDIN Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler

Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdilerAYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'nda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler

AYDIN'ın turistik kenti Kuşadası'nda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. İlçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda bazı vatandaşlar yasağa rağmen denize girdi. Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bazı illerde sona erdi. 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle aralarında Aydın'ın da bulunduğu 7 ilde sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nın cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler maskelerini takıp gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi'nde de bazı alışveriş dükkanları açıldı. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi'nde bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü.

'KUŞADASI ÇOK GÜZEL'

Kuşadası'nda 25 yıldan fazla yaşadığını belirten serbest meslek sahibi Alpay Yıldırım, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için hafta sonları evde oturmak zorunda kalıyorduk. Yasağın kalkmasıyla birlikte tedbirimizi alıp kendimizi dışarıya attık. Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Umarım en kısa sürede bu hastalıktan tamamen kurtulur, eski yaşantımıza döneriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA