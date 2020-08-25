AYDIN Kuşadası'nda 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' kutlandı Kuşadası'nda 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' kutlandıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasının 29'uncu yıl dönümü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Kuşadası'nda 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' kutlandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasının 29'uncu yıl dönümü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, '24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü' Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki etkinliğe; Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu, Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko ile birlikte çok sayıda Ukrayna ve Türk vatandaşı katıldı. Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamada internet üzerinden Kuşadası'nın kardeş şehri olan Cherkasy ile canlı bağlantı kuruldu. Yapılan canlı bağlantıda Open World, Ukrainian Business Women ve Telizhenko Fashion House Derneği yöneticileri ve sanatçılarına Kuşadası hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Türk ve Ukrayna bayraklarının açılmasıyla sona erdi.

Kutlama töreninin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko, "Kuşadası, yurt dışından gelerek buraya yerleşenler için bulunmaz imkanlar sağlayan bir şehir. Bizler Kuşadası'nda yaşadığımız için çok mutluyuz. Ayrıca Kuşadası ve Cherkasy Belediyeleri'nin kardeş şehir ilişkileri yürütmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu ise "Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasının 29'uncu yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Her iki ülke arasında Cherkasy ile olan kardeş şehir ilişkimizde ilerde pek çok önemli projeler için adım atacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA