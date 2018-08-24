Aydın Kuşadası'nda Su Parkaları Doldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki su parkları, 9 günlük bayram tatili için kente gelenlerle dolup taştı.

Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na gelenler ya da çevre illerden günübirlik kenti tercih edenler, bir defa bile olsa su parklarının aktivitelerinden yararlanmak, adrenalin dolu bir gün yaşamak için ilçedeki 3 su parkını doldurdu. Kaydıraklarda, havuzlarda uzun kuyruklar oluştu. Kimi serinlemek için dalga havuzunu tercih ederken, cesareti olanlar birbirinden ilginç ve heyecan dolu kaydıraklardan kaydı. En büyük ilgiyi, belli bir süre kaydıraktan kaydıktan sonra verilen eğimle 10 metre yükselerek havuza düşülen slide fly gördü. Su parklarının ortak aktivitesi haline gelen yağmur dansında 7'den 70'e yüzlerce tatilci birlikte hem dans etti hem serinledi. Yerden fışkırtılan suni yağmur ve müzikle coşan yerli ve yabancı tatilciler hep birlikte eğlenmenin tadını çıkardı.