AYDIN Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYDIN Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu

Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutulduAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli turistler ile kentte yaşayan vatandaşlar sahil bandı ve plajlara akın etti.

21.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:18

Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli turistler ile kentte yaşayan vatandaşlar sahil bandı ve plajlara akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığı Kadınlar Denizi'nde zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ege Bölgesi'nin turistik kenti Kuşadası'nda 34 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan yerli turistler ile vatandaşlar soluğu sahil bandı ve plajlarda aldı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer kentin dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi oldu. Tatilcilerin ilgisi nedeniyle Kadınlar Denizi'ndeki 600 metrelik plajda aşırı yoğunluk oluştu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığı plajda, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri anons yapıp, vatandaşlara maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

AYDIN Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Haber
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi Haber
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Halife Hafter Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emre Kınay Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Şehit Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: AYDIN Kuşadası'nda plajlarda sosyal mesafe unutuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 18:18:38. #1.15#
title