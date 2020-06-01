AYDIN-Kuşadası'nda plaj ve işletmelere yağmur engeli
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AYDIN-Kuşadası'nda plaj ve işletmelere yağmur engeli

Kuşadası'nda plaj ve işletmelere yağmur engeliAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yazın tatilcilerin yoğun şekilde uğrayıp adım atacak yer bırakmadığı plajlar ile turistik işletmeler, normalleşme sürecinin ilk gününde havanın yağmurlu olması nedeniyle boş kaldı.

01.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:12

Kuşadası'nda plaj ve işletmelere yağmur engeli

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yazın tatilcilerin yoğun şekilde uğrayıp adım atacak yer bırakmadığı plajlar ile turistik işletmeler, normalleşme sürecinin ilk gününde havanın yağmurlu olması nedeniyle boş kaldı. Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan mavi bayraklı plajlar ile turistik işletmeler, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kapılarını misafirlerine açtı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur engeline takıldı. Havanın yağışlı, sıcaklığın da mevsim normallerinin altında olması nedeniyle ilçede yaşayanlar evlerinde kalmayı tercih edince ilçenin en işlek noktaları arasında olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'ndaki kafeterya ve restoranlar boş kaldı. Özellikle yabancı turistlerin güneşlenmek için tercih ettiği Kuşadası'nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi de sessizliğe büründü. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

AYDIN-Kuşadası'nda plaj ve işletmelere yağmur engeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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