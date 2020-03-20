AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri - Haberler
Güncel

AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

Kuşadası'nda koronavirüs önlemleriAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü su ile yıkayıp kentin farklı bölgelerindeki çöp konteynerlerini ilaçlarken, Sağlık İşleri Müdürlüğü de belediye personeline el...

20.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:41
AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü su ile yıkayıp kentin farklı bölgelerindeki çöp konteynerlerini ilaçlarken, Sağlık İşleri Müdürlüğü de belediye personeline el dezenfektanı, maske ve eldiven dağıttı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs (Covid-19) hastalığının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana vatandaşların sağlığını korumak için sıkı tedbirler alan Kuşadası Belediyesi, salgınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kahramanlar Caddesi ile Ege Mahallesi'ni köpüklü suyla yıkayıp özenle fırçaladı. Özel ilaçlama ekibi ayrıca yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapmak için sıkça ziyaret ettiği Kaleiçi, İnönü ve Sağlık Caddesi'nde sabah saatlerinden itibaren detaylı temizlik çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler toplam 20 kilometrelik bir alanı köpüklü suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Kentin farklı bölgelerindeki 46'sı yer altında olan toplam 5 bin 550 tane çöp konteyneri sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere günde iki kez dezenfekte ediliyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otogar ile otobüs ve dolmuş durakları da ilaçlandı. Temizlik ekipleri tarafından durakların camları ve oturma yerleri dezenfekte edildi. Ayrıca otobüs ve dolmuşlarda da iç ve dış temizlik yapılarak, dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. İlçe merkezi ve kenar mahallelerdeki toplam 50 eczane dezenfekte edildi.

BELEDİYE PERSONELİNE TAM KORUMA

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı çalışanlarını da koruma altına almayı unutmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tedarik edilen 2 bin adet eldiven ve maske ile 800 tane el dezenfektanı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Sağlık İşleri Müdürü Selma Uzun ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Kadriye Balıkçı tarafından çalışanlara tek tek dağıtıldı. BAŞKAN GÜNEL'DEN 'EVDE KALIN' ÇAĞRISI

Küresel ölçekte tehdit haline gelen Covid-19 hastalığına karşı mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, küresel bir tehdit halini alan koronavirüs salgınını en az zararla atlatabilmek için Kuşadası Belediyesi olarak tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede en önemli hususun sosyal yaşamı kısıtlamak ve fiziksel teması minimuma indirmek olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak tüm birimlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bu salgının önlenmesinde en önemli görevsizlere düşüyor. Tüm hemşerilerimden zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını özellikle ve bir kez daha rica ediyorum. Bir tek kişinin yapacağı bir sorumsuzluk bile pek çok kişinin sağlığı için tehdit teşkil edecektir. Ben ve çalışma arkadaşlarım sizler için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler lütfen evinizde kalın" diye konuştu.

AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirildi' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Soral Demet Akalın Defne Samyeli Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: AYDIN Kuşadası'nda koronavirüs önlemleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 18:47:52. #1.14#
title