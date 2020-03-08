AYDIN Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AYDIN Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Kuşadası, Emekçi, 8 Mart, Güncel

AYDIN Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler

Kuşadası'nda kadınlar için yürüdülerAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:18
AYDIN Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler

Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımıyla yapılan yürüyüşe Kuşadalı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma programı, Belediye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen kortejle başladı. Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, meclis üyeleri ile Kuşadası'nda faaliyet gösteren kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları katıldı. Kortejde yer alan yaklaşık 500 kişilik grup ellerinde, 'Eşitlik Yoksa Aşk Yok', 'İnadına İsyan, İnadına Özgürlük', 'Yaşamak İstiyoruz Özgür ve Korkusuz', 'Yaşasın 8 Mart' yazılı dövizler taşıyarak Kahramanlar Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile Atatürk Bulvarı güzergahını takip edip İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yürüdü. Korteje, çevredk esnaf ve vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Kortejin geçtiği güzergahta evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar, alkışlarla tempo tutup yürüyüşe destek verdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti. Açıklamayı Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi adına Serap Dalkılıç yaptı. Dalkılıç, kadınların hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarının altını çizip, eşit, özgür ve laik bir yaşam için yasalar çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

DÜNYAYI KADIN DEĞİŞTİRİR

Toplum içindeki her türlü ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Üzerinde yaşadığımız dünyayı kadınlarımızla, erkeklerimizle, çocuklarımızla, hayvanlarımızla ve bitkilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bu dünya hepimizin ortak yaşam alanı. Kadın her zaman dünyayı değiştiren varlık olmuştur. Bu nedenle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum diye konuştu.

AYDIN Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

AYDIN Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı Haber
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Elçin Sangu Müslüm Gürses Defne Samyeli
Spor Podolski Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: AYDIN Kuşadası'nda kadınlar için yürüdüler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:10:46. #1.15#