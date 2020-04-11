AYDIN Kuşadası'nda halka gıda ulaştırmak için çalışma Kuşadası'nda halka gıda ulaştırmak için çalışmaAYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak çalışma yaptı.

Kuşadası'nda halka gıda ulaştırmak için çalışma

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak çalışma yaptı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki unlu mamul imalatı yapan fırınlarla koordineli şekilde kent sakinlerinin ekmek taleplerini karşılamak için çalışmaya yaptı. Zabıta personeli, kendilerine iletilen temel ihtiyaç siparişlerini işletmelerle paylaşarak, vatandaşların sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşayabilecekleri mağduriyeti en asgari seviyeye indirmeyi hedefledi. Ayrıca Güvercin Masa birimine bağlı olarak çalışan ekipler, kendilerine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşan vatandaşların ilaç ve benzeri ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte kapılarına kadar götürdü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ise mahalleleri dolaşarak 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere sıcak çorba dağıtmaya devam etti.

Kaynak: DHA