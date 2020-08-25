AYDIN Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYDIN Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü

Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştüEDİRNE'den tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen üniversite öğrencisi Gökalp Kokoroz'un (21) üzerine, kaldığı otele ait futbol sahasında kale direği düştü.

25.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:17

Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü

EDİRNE'den tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen üniversite öğrencisi Gökalp Kokoroz'un (21) üzerine, kaldığı otele ait futbol sahasında kale direği düştü. Başından yaralanan genç, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Üniversite öğrencisi Gökalp Kokoroz, geçen hafta ailesiyle birlikte tatil yapmak için Edirne'den Kuşadası'na geldi. Aile, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Gökalp Kokoroz, 18 Ağustos günü, otele ait futbol sahasına gitti. Arkadaşlarıyla birlikte şut çekme yarışı yapan Kokoroz'un üzerine zemine tam sabitlenmediği öne sürülen kale direği düştü.

Başından yaralanan genç, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Kokoroz, 4 gün yoğun bakımda kaldı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Gökalp Kokoroz, ailesiyle birlikte memleketi Edirne'ye döndü.

Baba Mustafa Kokoroz, "Oğlum otele ait futbol sahasında futbol oynarken başına kale direği düştü ve ağır yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde başarılı bir operasyon ile doktorlar oğlumu hayata döndürdü. Bu süre zarfında Aydın'da doktorlar, çalışanlar bizlere çok yardımcı oldu. Kuşadası'na ailece tatil için gelmiştik, başımıza gelmeyen kalmadı" dedi.

MÜŞTERİLERİN FUTBOL SAHASINA GİRMELERİ YASAK

Otel yetkilileri ise konaklamaya gelen müşterilerin futbol sahasına girmelerinin yasak olduğunu bildirdi. Gökalp Kokoroz ve arkadaşlarının futbol sahasına izinsiz girdikleri için kazadan kendilerinin sorumlu olmadığını ifade ettiler.

FOTOĞRAFLARLA

Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)-

AYDIN Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Güncel
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Dönmez Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Eddie Newton Ronald Koeman Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: AYDIN Kuşadası'na tatile gelen üniversitelinin başına kale direği düştü - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 18:17:27. #1.14#
title