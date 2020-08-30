AYDIN Kuşadası'na gelen kruvaziyer gemisi heyecan yarattı
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AYDIN Kuşadası'na gelen kruvaziyer gemisi heyecan yarattı

Kuşadası'na gelen kruvaziyer gemisi heyecan yarattıAYDIN'ın Kuşadası ilçesine koronavirüs salgınının ardından ilk uluslararası kruvaziyer gemisi geldi.

30.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:37

Kuşadası'na gelen kruvaziyer gemisi heyecan yarattı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine koronavirüs salgınının ardından ilk uluslararası kruvaziyer gemisi geldi. Ege Port Limanı'na 45 mürettebatı ile yanaşan gemi kentte heyecana neden oldu.

Yunanistan'ın Pire limanından hareket ederek Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahama bayraklı gemide 45 mürettebat yer aldı. Turist gemisinde bulunan 45 mürettebat genel sağlık denetimi sonrasında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kontrol noktasında termal kamera gözetiminden geçirildi ve Kuşadası'na giriş yaptı. Ege Port Müdürü Aziz Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kruvaziyer turizminin ara vermesini neden olduğunu belirterek, aylar sonra ilk kez bir turist gemisinin Kuşadası'na gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bahama Bayraklı turist gemisinin Kuşadası Limanı'na yanaştığını belirten Güngör, Küresel bir tehdit boyutuna erişen koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda Kuşadası Ege Port Limanı olarak gelen kruvaziyer gemisi ve mürettebatı için gereken tüm önlemleri aldık. Turist gemisi yeni sezon hazırlıkları kapsamında limanımıza geldi. Personel ihtiyaçları, gemi bakım ve onarım ile birlikte ayrıca temel ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Önümüzdeki süreçte kruvaziyer gemilerinin Akdeniz çanağında seferlere başlamasını bekliyoruz. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 yılı için rezervasyonlarını bildirmeye devam ediyor dedi.

AYDIN Kuşadası'na gelen kruvaziyer gemisi heyecan yarattı

Kaynak: DHA

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