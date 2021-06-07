AYDIN KUMAR MAKİNESİ PAZARLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
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AYDIN KUMAR MAKİNESİ PAZARLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kahvehaneleri dolaşarak kumar makinesi pazarlayan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kahvehaneleri dolaşarak kumar makinesi pazarlayan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Kemer Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine İzmir'den gelen ve 2 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı takibe aldı. Ekipler, kahvehaneleri dolaşarak tanesi bin 500 liraya kumar makinesi pazarladıkları tespit ettikleri M.Y. ve C.K.'yi, satış yapmak üzere girdikleri işletmede yakaladı. Hafif ticari araçta yapılan aramada ise 4 adet kumar makinesi daha ele geçirildi. Makinelere el konulurken, M.Y. ve C.K. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Ayrıca C.K.'nin yapılan sorgusunda daha önce 'göçmen kaçakçılığı' ve 'adam yaralama' suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AYDIN KUMAR MAKİNESİ PAZARLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
AYDIN KUMAR MAKİNESİ PAZARLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
AYDIN KUMAR MAKİNESİ PAZARLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
AYDIN KUMAR MAKİNESİ PAZARLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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