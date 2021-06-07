Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar
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Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kahvehaneleri dolaşıp kumar makinesi pazarlayan 2 kişi yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kahvehaneleri dolaşıp kumar makinesi pazarlayan 2 kişi yakalandı.

Kemer Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe

üzerine İzmir'den gelen içinde 2 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı takibe aldı. Kahvehaneleri dolaşıp, tanesi 1500 liraya kumar makinesi pazarladıkları tespit edilen M.Y. ve C.K., girdikleri işletmede makinelerle yakalandı. Hafif ticari araçta yapılan aramada da 4 kumar makinesi ele geçirildi. Makinelere el konulan operasyonda polis, M.Y. ve C.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerden C.K.'nin sorgusunda daha önce, 'göçmen kaçakçılığı' ve 'adam yaralama' suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar
Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar
Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar
Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar
Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar
Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar
Kumar makinesi pazarlarken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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