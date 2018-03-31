Aydın Kültürüne Katkı Sunanlara "Teşekkür" Belgesi Verildi

Aydın kültürüne katkı sunan gazeteci, yazar ve sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törene şair, yazar ve gazeteciler katıldı.

İlin kültürünü tanıtan gazeteci, yazar ve sanatçılar teşekkür belgelerini Vali Yavuz Selim Köşger verdi.

Törende konuşan Köşger, bir milletin tarihinde dil, kültür ve edebiyat varsa tarih sahnesinde kalabileceğini söyledi.

Aydın'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Köşger, "Böyle bir çağda insanlarımıza sahip çıkmak, onların gayretlerini küçük bir teşekkür kağıdıyla olsa da ödüllendirmek, bizlerin boynunun borcudur." dedi.