Aydın Kültürü Tanıtıldı

Aydın Kültürünü Tanıtım Festivali yapıldı.

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki atletizm sahasında düzenlenen Aydın Kültürünü Tanıtım Festivali'nde yöresel yemek ve elbiseler tanıtıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde, temsili Yörük düğünü canlandırıldı, halk oyunları sergilendi ve güreşler yapıldı.

Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir birlikteliğin ortaya çıktığı festivale katkıda bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, Yörük kültürünün genç nesillere aktarılması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Festivalin paydaşlarından Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu da dernek olarak bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.