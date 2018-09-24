Aydın: "Kültüre ve Tarihe Sahip Çıkmak Kimlik Meselesidir"

Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu (KATAP) Başkanı Şeref Aydın, "Kültürümüze, doğaya ve tarihimize sahip çıkmak kimlik meselesidir. Kimliğimizle birlikte, birlik beraberlikten, ortaklık kültüründen bahsedebiliriz" dedi.

KATAP tarafından, "2018 Çevre, Kültür, Tarih ve Turizm Onur Ödülleri Gecesi" gerçekleştirildi. 2016 yılında Samsun'da oluşturulan çevre, tarih, kültür, turizm alanında çalışmalar yapan 340 akademisyeni içinde barındıran KATAP 2018 yılı Çevre, Kültür, Tarih ve Turizm Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Toplam 17 kategoride 32 kişiye onur ödülü verilen gecede saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren KATAP Başkanı Şeref Aydın, "Çevre ve kültür bizim var olma sebebimizdir. Tarih bizim hafızamız, belleğimizdir. Bu değerlere sahip çıkmak ise misyonumuzdur. Kültürümüz samimidir. Samimi olmayan insanın kendisidir. Yeni nesillere geçmişimizi, kültürel mirasımızı anlatırken Onlara ilk önce samimiyeti anlatmalıyız ve öğretmeliyiz. Bizler doğanın içinde varız. Doğaya sahip çıkmaz isek geleceğimizi yok ederiz. Çocuklarımızın mirasını tüketiyoruz. Kültürümüze, doğaya ve tarihimize sahip çıkmak kimlik meselesidir. Kimliğimizle birlikte, birlik beraberlikten, ortaklık kültüründen bahsedebiliriz. Bugün onur ödülü alan tüm Kent katılımcılarının, emeklerine, kente katkılarına KATAP adına içten teşekkür ediyorum. Ülkemizin bu zor sürecinde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından KATAP tanıtım sunumu yapıldı ve daha sonra ödül törenine geçildi. Sıra ile ödüller sahiplerini buldu. - SAMSUN