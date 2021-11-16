AYDIN KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Aydin Kültür Turizm Dernegi Baskani Fatma Yazici ile yönetim kurulu üyeleri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydin Kültür Turizm Dernegi'nin düzenledigi yarismada siir dalinda birinci olan Ismail Sahin'in de hazir bulundugu ziyarette Aydin turizminin daha da gelistirilebilmesi ve kültürünün daha fazla tanitilmasi için karsilikli görüs alisverisinde bulunuldu.

Baskan Çerçioglu, Yazici'ya ve yönetim kurulu üyeleriyle Sahin'e nazik ziyaretlerinden dolayi tesekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet