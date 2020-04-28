AYDIN Koronavirüsü yenen Okumuş'tan plazma bağışı Koronavirüsü yenen Okumuş'tan plazma bağışıAYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 Nisan'da yakalandığı koronavirüsü yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamladı.

Koronavirüsü yenen Okumuş'tan plazma bağışı

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 3 Nisan'da yakalandığı koronavirüsü yendikten sonra 14 günlük karantina süresini de tamamladı. Okumuş, sonrasında diğer hastalar için Kovid-19 immun plazma bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, 3 Nisan Cuma günü yüksek ateşle gittiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavinin ardından iyileşen Okumuş, 10 Nisan'da taburcu olarak 14 günlük karantina süreci için evine gitti. Bu süreyi tamamlayan Okumuş, bugün Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine giderek Kovid-19 immun plazma bağışında bulundu. Bağışıyla ilgili amacını anlatan Seyfullah Okumuş, "Bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmak gibi olacağını düşünüyorum. Bu konuda hazırım. Vatandaşlarıma tavsiyelerim. Kesinlikle alınan karar ve tedbirlere uysunlar. İşleri olmadan kesinlikle evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Kurallara uysunlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde bile maskesiz dolaşmasınlar" dedi.

Kaynak: DHA