AYDIN Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› AYDIN Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber - Haberler
Koronavirüs, Aydın, Güncel

AYDIN Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber

Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haberAYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, koronavirüs nedeniyle 6 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede çektiği video ile sağlık durumu hakkında bilgi verip, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu.

09.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:27

Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, koronavirüs nedeniyle 6 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede çektiği video ile sağlık durumu hakkında bilgi verip, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu. Okumuş, bünyesinin tedaviye cevap verdiğini, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Aydın İl Pandemi Kurulu'nda da görevli olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, iştahsızlık ve güç kaybı nedeniyle 3 Nisan Cuma günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. 2 çocuk babası Okumuş, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Yapılan test sonucu negatif çıkan Okumuş, akciğerindeki semptomlar nedeniyle hastanede tutuldu. İkinci testi pozitif çıkan Okumuş'a koronavirüs tedavisi uygulanmaya başlandı. Okumuş'un eşi ve çocukları ile çalışma arkadaşları ise test yapılıp, ev karantinasına alındı.

'TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKINCA ÇOK ÜZÜLDÜM, MORALİM BOZULDU'

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yaşadıklarını ve tedavi sürecini, hastanedeki odasında çektiği video ile anlattı. Hastaneye geldiğinde ayakta duracak halde olmadığını belirten Okumuş, "Gücüm takatim kalmamıştı. Bir yerlere tutunarak yürüyordum. Yemek yiyemiyordum. Bir hafta bu şekilde sürdü. İlk test sonucum negatif çıktı. Ancak akciğer röntgeninde görülen vurgunun virüsle bağlantısı olduğu saptandı. Bir gün sonra bir test daha yapıldı. Yapılan test ise beklendiği gibi pozitif çıktı. Bu sonucu ilk duyduğumda çok moralim bozuldu ve çok üzüldüm. Kendimi toparlamak zorundaydım. İyileşmem için moralimin yüksek olması gerektiğini düşündüm. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Rahatsızlığımı duyan eş dost herkes bana telefonla ulaşarak dua ediyorlardı. Hastalığın ilk 3 gününde bünyem tedaviye cevap vermeye başladı. Kendimi toparladım, gücüm yerine gelmeye başladı. İştahım açıldı. 5 günlük tedavi süreci sonrasında eski gücüme kavuştum. Tam olarak şifa bulmuş iyileşmiş değilim. Kendi işimi görebilecek kadar kendimi toparladım" dedi.

'DURUMUM İYİYE GİDİYOR'

Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Okumuş, "Tedavim Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, enfeksiyon bölümünde devam ediyor. 5 gün ilaç tedavisi gördüm. Şu an durumun iyi. İlk günlerim çok zor geçti. Doktorlar da bu süreçte çok destek olup, yardımcı oldular. İnşallah kısa bir süre sonra taburcu olacağımı düşünüyorum. Beni hiç yalnız bırakmayarak, arayan Valimiz Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, hastane doktorlarına, başhekime ve arayıp soranlara teşekkür ederim" diye konuştu.

'CAN KURTARMAK İÇİN VARIM'

Tedavisinin sonuç verdiğine dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:

"Ne zaman tabucu olacağımı söylemediler. Ama tamamen şifa bulduktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Kan Bankası plazma tedavisi kampanyasına canı gönülden katılmak istiyorum. Doktorlar uygun görürlerse can kurtarmak için varım. Bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmak gibi olacağını düşünüyorum. Ben de bu konuda hazırım. Vatandaşlarıma tavsiyelerim kesinlikle alınan karar ve tedbirlere uysunlar. İşleri olmadan kesinlikle evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde bile maskesiz dolaşmasınlar. Maskesiz asla dışarı çıkmasınlar. Durumu hafife almasınlar, uyku düzenlerine dikkat etsinler. Ufak bir belirti de hemen sağlık kuruluşlarına başvursunlar."

AYDIN Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Müge Anlı Pınar Deniz Dilan Çıtak
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: AYDIN Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 15:36:39. #1.15#
title