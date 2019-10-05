Aydın kömür madeni nedeniyle göçtüğünü söylediği arazisi için yardım istedi

05.10.2019 10:20

Kömür madeni nedeniyle göçtüğünü söylediği arazisi için yardım istedi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde besicilik yapan, hayvanların yem ihtiyaçlarını ise tarlasına ektiği buğday ve yoncayla karşılayan 38 yaşındaki Kadir Kurt, yakınına açılan kömür madeni ocağı yüzünden arazisinde göçükler oluştuğunu, oluşan çukurlara düşen 4 ineğin telef olduğunu söyledi. İlgili yerlere durumu ilettiğini söyleyen Kurt, yetkililerden yardım istedi.

Koçarlı'ya 30 kilometre mesafede kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde besicilik yapan Kadir Kurt'un 28 dönümlük arazisinin yakınına, 7 yıl önce kömür madeni ocağı açıldı. İddiaya göre ocağın faaliyete başlamasıyla birlikte Kurt'un arazisinin çeşitli noktalarında, birçok kez göçük oldu. Bu göçüklere düşen 4 ineğinin telef olduğunu söyleyen Kurt, ayrıca arazisinin büyük bölümünün kullanamaz duruma geldiğini öne sürdü. Kurt, Arazimizi ekerek, elde etiğimiz buğday ve yoncayla hayvanlarımızın yıllık yemini sağlıyorduk. Ama artık düz bir yer kalmadı. Her yer göçük ya da çatlak. Arazimiz elimizden gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gerekli yerlere gitmemize rağmen kimse bir şey yapmıyor dedi. Son olarak bir düvesinin arazideki göçüklerden birine düştüğünü belirten Kurt, Jandarmaya haber verdim. Onların da yardımıyla, düştüğü yerden kurtardık. Her gün bir hayvanımın telef olacağı korkusuyla yaşıyorum. 50 büyükbaş hayvanım vardı. Arazim bu hale geldiği için 20'ye düşürmek zorunda kaldım. Çare bulamazsam, bu dağ başında ne iş yaparım, geçimimi nasıl sağlarım diye konuştu.

Kaynak: DHA