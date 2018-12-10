Aydın Kızlarını Öldüren Torunlarının Serbest Kaldığını Duyunca Tepki Gösterdiler

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 5 yıl önce anneleri 39 yaşındaki Gülseren Süngü'yü, elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle, olay tarihinde 19 yaşında olan Şeyda Pınar 20 yıl, 17 yaşında olan Beyza Pınar ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl hapishanede kalan iki kız kardeşin tahliye olduğunu duyan baba Kasım Süngü (70) ve eşi Cevriye Süngü (62) tepki göstererek, mahkemeye itirazda bulunacaklarını söyledi.

Olay, 13 Eylül 2013 tarihinde Yeni Mahalle 525 sokakta meydana geldi. Anneleri Gülseren Süngü'yü öldüren ve Karşıyaka 2'inci Ağır Ceza mahkemesi görülen duruşmalarda abla Şeyda Pınar 20, Beyza Pınar ise 10 yıl hapis cezası aldı. 5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşin uygulanan cezada haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varan Yargıtay, yeniden yargılaması yapılacak olan Şeyda Pınar ile kız kardeşi Beyza Pınar'ın mahkeme sonuçlanana kadar tahliyesine karar verdi.

TORUNLARININ SERBEST KALMASINI HAZMEDEMEDİLER

Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan dede Kasım Süngü, kızının mezarı başında dua ederek yaptığı açıklamada; "Sabah doktora kontrol için gideceklermiş, o gece iki kız kardeş birlik olup annelerini öldürmüş. Elektroşok ile bayıltıp sonra bıçaklayarak öldürmüşler. 5 yıl yattılar, serbest kaldılar. Bende bundan sonra torun diye bir şey yok. Annelerinin gerçekten bir şeyini yakalamış olsalardı, ben onların her zaman yanlarında olurdum. Şu an bende öyle torun yok" dedi. Anneanne Cevriye Süngü ise gözyaşları içinde, "Biz bunların cezasını çekmesini ve ölesiye kadar yatmalarını istiyoruz. Bunların yüzüne bile bakmak istemiyorum. Bunlar annelerini öldürdü, kuş yavrusu öldürdüm sandılar. Böyle bir kanun olmaz, ben böyle kanun istemiyorum. Adalet istiyorum. Anneleri öleli 5 yıl oldu, kanun onlara serbestlik verdi" diye konuştu.