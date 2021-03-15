AYDIN Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdı
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AYDIN Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdı

15.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:43

Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü açık olan ve eğlence düzenlendiği belirlenen restorandaki 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ara cezası kesildi.

Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü açık olan ve eğlence düzenlendiği belirlenen restorandaki 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ara cezası kesildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 22.00 sıralarında Dallıca Mahallesi'nde restoran ve düğün salonu olarak hizmet veren bir işletmenin açık olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri söz konusu işletmeye baskın yaptı. Eğlence düzenlendiğini belirleyen ekipler, içendeki 16 kişiye Covid-19 tedbirleri ve kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira para cezası kesti.

AYDIN Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdı
AYDIN Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdı
AYDIN Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdı
AYDIN Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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