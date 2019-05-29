AYDIN Kırsal mahallesine ilk hizmeti kütüphane açmak olacak

Kırsal mahallesine ilk hizmeti kütüphane açmak olacak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde muhtar seçilen Hüseyin Kıyar, yerel seçim vaadini yerine getirerek kütüphane açacak. Bir ay önce sosyal medya hesabından kitap bağışı çağrısında bulunan Kıyar'ın 20 metrekarelik muhtarlık ofisi şimdiden 1500 kitapla doldu. İncirliova Belediyesi'nin bedelsiz tahsis ettiği muhtarlığın üst katındaki 60 metrekarelik alanda yapımı süren kütüphane altı ay sonra açılacak.

Elektrik sayaçlarını okuyarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası teknisyen Hüseyin Kıyar (33) yerel seçimde ilk kez Hacıaliobası Mahalle Muhtarı seçildi. Muhtar Kıyar, yerel seçimde söz verdiği kütüphaneyi açabilmek için sosyal medya hesabından kitap bağışı çağrısında bulundu. Bir ay içinde 1500 kitap bağışlandı, 1500 kitabın da kargoda olduğu öğrenildi. Muhtarın 20 metrekarelik muhtarlık ofisi kitapla doldu. Muhtarlığın bulunduğu binanın üstüne yapılacak yaklaşık 200 metrekare genişliğindeki ikinci katın, 60 metrekarelik bir dairesi İncirliova Belediyesi tarafından kütüphane yapılması için bedelsiz tahsis edildi. Yapımı süren kattaki çalışmaların 6 ay içinde tamamlanacağı muhtarlığın yıl sonunda hizmete gireceği öğrenildi.

ÜLKENİN DÖRT BİR ŞANINDAN KİTAP GÖNDERİLDİ

Muhtar Kıyar, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalleden toplu taşım araçlarına ulaşmak için yaklaşık 500 metre yürümek gerektiğinden özellikle öğrencilerin kütüphane ihtiyacını karşılamakta zorlandığını belirterek, şöyle dedi

Mahallemizin kütüphaneye ihtiyacı çok büyüktü. Kitap bağışı çağrısı ile destek çığ gibi büyüdü. Adeta mahallemize ülkemizin her yerinden kitap yağdı.

Şu ana kadar kargoyla yaklaşık 1500 geldi, bir o kadar da yolda. 3000 civarında kitap bekliyoruz. Ancak bizim hedefimiz çok daha yüksek. Çocuklarımız için ne kadar zengin kaynak olursa o kadar iyi olacak. Kitaplar şimdiden talep görüyor. Öğrenciler, gençler kütüphane açılmadan muhtarlığa gelerek ihtiyaçları olan kitapları alıp okuyor ve teslim ediyor dedi.

ESNAF BOŞ ZAMANLARINDA KİTAP OKUYOR

4'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Öztürk (10), kent merkezindeki kütüphaneye gitmek zorunda kalmadığını belirterek, Daha önce kitap almak için İncirliova'ya gidiyorduk ama artık kütüphanenin buraya gelmesi iyi oldu. Buradan kitaplarımızı alıyoruz. Çok sevindik dedi. Ev kadını Ulviye Gül (60), Muhtarımızın mahallemiz için kitap kampanyası başlattığını öğrendim ve çok mutlu oldum. Dostlarımızın, arkadaşlarımızın ve çocuklarımızın bu kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Boş zamanlarımızda eşimle birlikte kitap okumayı çok seviyoruz. Kampanya mahallemiz için çok iyi oldu dedi. Mahalle berberi Aziz Ercedoğan (30), Böyle bir kampanya yaparak buraya kitap kazandıran muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Müşteri yokken boş zamanlarımızda çeşitli kitapları okuma fırsatı buluyoruz dedi.

Kaynak: DHA