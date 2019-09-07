Aydın kılıçdaroğlu'na yumurta atıldı

07.09.2019 20:42

Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı.

Taylan YILDIRIM/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Kaynak: DHA