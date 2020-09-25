Aydın kestanesi AB nezdinde tescil edildi
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Aydın kestanesi AB nezdinde tescil edildi

25.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:13
Aydın kestanesi AB nezdinde tescil edildi

Aydın Ticaret Borsasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvuru sonucu Aydın kestanesinin coğrafi işaret olarak tescil edildiği bildirildi.

Aydın Ticaret Borsasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvuru sonucu Aydın kestanesinin coğrafi işaret olarak tescil edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Antep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının ardından Aydın kestanesinin de AB nezdinde tescillendiği belirtildi.

24 Eylül 2020 tarihli ve L310/1 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tescil kararıyla Aydın kestanesinin her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de de koruma altına alındığı vurgulanarak, üreticilerin tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uygun şekilde ve Aydın sınırlarında bu ürünü yetiştirebileceği ifade edildi.

Sucuktan fıstığa pek çok ürün tescil bekliyor

Açıklamada, Türkiye'nin yerel ürünler bakımından sahip olduğu zenginliğe işaret edilerek, AB'de tescili mümkün birçok ürün bulunduğu bildirildi.

Afyon sucuğu, Afyon pastırması, İnegöl köfte, Taşköprü sarımsağı, Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Antep fıstığı, Bayramiç beyazı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Antep lahmacunu, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi, Maraş tarhanası, Gemlik zeytini ve Milas yağlı zeytini için de AB nezdinde başvurular yapıldığı ve Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydın kestanesinin tescili diğer ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişmedir. AB Başkanlığı olarak bu ürünlerimizin AB'de tescili konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade eder, tescilin ülkemize ve Aydın halkına hayırlı olmasını temenni ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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