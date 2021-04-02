Aydın kent meydanında 'mavi' ışıkla otizme dikkat çekildi
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Aydın kent meydanında 'mavi' ışıkla otizme dikkat çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın kent meydanında 'mavi' ışıkla otizme dikkat çekildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla kent meydanında bulunan havuzu otizmin simgesi 'mavi' renkteki ışıkla aydınlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla kent meydanında bulunan havuzu otizmin simgesi 'mavi' renkteki ışıkla aydınlattı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuz, otizm rengi olarak kabul edilen mavi renk ışıklar ile aydınlatılarak otizme dikkat çekildi ve otizmli bireylere destek verildi. Otizmin bir eksiklik değil bir farklılık olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, otizmli bireylerin ve ailelerinin yanında olduklarının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, otizmin toplumdan soyutlanmayı gerektirmediğini, otizmli bireylerin sabır ve eğitimle toplumla uyum içerisinde yaşayabildiklerini belirtti. Toplum olarak otizmli bireylerin farklı olduklarını kabul etmenin, farkındalık adına ilk adım olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu "Toplumların farklı renkleri olan otizmli bireyleri ve sabır timsali ailelerini sevgiyle kucaklıyorum. Otizmli bireylerin topluma katılmaları için ihtiyacımız olan sabır ve iyi bir eğitim. Erken tanı da olmazsa olmazlardan. Gereken ilgiyi ve anlayışı ama en önemlisi sabrı göstererek anne babaların üzerlerindeki yükleri paylaşabiliriz. Bizler her zaman otizmli bireylerin ve ailelerinin yanındayız" diye konuştu. - AYDIN

Aydın kent meydanında 'mavi' ışıkla otizme dikkat çekildi
Aydın kent meydanında 'mavi' ışıkla otizme dikkat çekildi
Aydın kent meydanında 'mavi' ışıkla otizme dikkat çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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