AYDIN Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan döviz bürosu çalışanı toprağa verildi

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan döviz bürosu çalışanı toprağa verildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kaybolduktan 4 gün sonra kayalıklarda cesedi bulunan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier (36), son yolculuğuna uğurlandı.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in işyerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu, ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat geçmesine rağmen haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtama Ekibi Derneği (AKE) ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı. Dün Kirazlı Mahallesi Belen mevkiindeki kayalık bölgede, çalışmalar sürerken bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 150 metre yükseklikteki sarp kayalıklarının en dip noktasında çalılık alanda bulunan cesedin kayıp Ergier'e ait olduğu belirlendi.

Ergier için Kuşadası'nda cenaze töreni düzenlendi. Hanım Camii'ndeki törene; Ergier'in eşi Gizem Ergier, babası Barış Ergier, kız kardeşi Pelin Ergier ve yakın arkadaşları katıldı. Cenaze namazı öncesinde Berk Ergier'in ailesi ve yakınları üzerinde Türk bayrağı serili olan tabutunun yanına gelerek sarılıp, gözyaşı döktü. Ergier'in eşi, babası ve ablası yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Berk Ergier'in cenazesi, kılınan namazın ardından omuzlarda taşındıktan sonra Yeni Asri mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı