Aydın Karpuzlu'da orman yangını
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Aydın Karpuzlu'da orman yangını

Aydın Karpuzlu'da orman yangını
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 18.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Milas ilçesinin Çukurköy yönüne ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.


Aydın Karpuzlu'da orman yangını
Aydın Karpuzlu'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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