Aydın Karadenizliler Derneği'nde Başkan Kılıç Güven Tazeledi

Aydın Karadenizliler Derneği'nde yapılan olağan genel kurulda mevcut Başkan Rasim Kılıç, güven tazeledi.



Aydın Karadenizliler Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongreye Dernek Başkanı Rasim Kılıç ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra davetliler katıldı. Başkan Rasim Kılıç'ın açılış konuşmasının ardından oluşturulan divan heyeti Eşref Gülpınar, Ender Güler ve Halil Apaydın'dan oluştu. Tek listeyle gidilen seçimlerde kullanılan oyların tamamını alan mevcut Başkan Rasim Kılınç başkanlığındaki liste güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.



Kongrenin sonunda bir teşekkür konuşması yapan Başkan Kılıç, "Yaklaşık 7 yıldır başkanlık görevini yaptığım Aydın Karadenizliler Derneğimizi yönetmemiz için bizlere 3 yıl daha görev verdi. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Temsil ettiğimiz kimliğe layık olabilmek için şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Derneğimiz sadece Karadenizli hemşerimize değil; tüm Aydınlılara ve Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Antakya'ya kadar herkese kapımız da yüreğimiz de açıktır" diye Konuştu.



Aydın Karadenizliler Derneği'nin Rasim Kılıç başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İbrahim Akarsu, Yaşar Gözdaş, Hacı Mehmet Yılmaz, Dursun Güney ve Burak Turanlı. - AYDIN