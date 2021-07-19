Aydın Karacasu Belediye Başkanlığına Mehmet Erikmen seçildi
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Aydın Karacasu Belediye Başkanlığına Mehmet Erikmen seçildi

Aydın Karacasu Belediye Başkanlığına Mehmet Erikmen seçildi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Politika

Aydın'da Karacasu Belediye Başkanlığına, Başkan Zeki İnal'ın görevinden istifa etmesinin ardından yapılan seçimde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Erikmen getirildi.

Aydın'da Karacasu Belediye Başkanlığına, Başkan Zeki İnal'ın görevinden istifa etmesinin ardından yapılan seçimde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Erikmen getirildi.

Belediye meclisinde yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li meclis üyesi Mehmet Erikmen ile Millet İttifakı'nın adayı CHP'li meclis üyesi Erdinç Gümüş yarıştı.

Seçimlerdeki ilk iki turda adaylar yeterli oy alamadı. Üçüncü turda 6'ya karşı 5 oyla Erikmen, başkanlığa seçildi.

Seçim sonrası konuşan Erikmen, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek "Herkes bilsin ki ilçedeki tüm vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Aldığımız bayrağı daha yukarı taşıyacağız. Zaman konuşma zamanı değil çalışma zamanıdır." dedi.

MHP'den aday olarak belediye başkanlığına seçilen Zeki İnal, 12 Temmuz'da sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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