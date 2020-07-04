AYDIN Kar helvası ile serinliyorlar
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AYDIN Kar helvası ile serinliyorlar

Kar helvası ile serinliyorlarAYDIN'ın İncirliova ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcak havadan bunalanlar, kar helvasıyla serinleyip rahatlıyor.

04.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:33

Kar helvası ile serinliyorlar

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcak havadan bunalanlar, kar helvasıyla serinleyip rahatlıyor.

İncirliova'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, açık alanda hissedilen sıcaklık daha da fazla oldu. Sokaktaki termometreler açık alanda 51 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle klima kullanımı arttı. Bazı vatandaşlar serinlemek için dondurma ve soğuk su ile soğuk içecekler tüketti. Bölgenin yerel lezzeti kar helvası da bunların başında geldi. Evli ve 1 çocuk babası Rüstem Soylu, serinlemek isteyen vatandaşların adeta imdadına yetişti. İlçede 30 yıldan beri kar helvası yapıp, seyyar olarak satan Soylu'nun tezgahı hiç boş kalmadı. Kafeterya işletmecisi Ferdi Dedeoluk ise bir hata önce satışını yapmaya başladığı kar helvasının müşterileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Dedeoluk, "Kar helvası genelde köşe başları ve sokaklarda satılıyordu. Farlılık olsun diye kafeteryamda satmaya başladım. İyi tepkiler aldık. İlk kez sattığım bir ürün. Müşteriler çok memnun kaldı" dedi.

'SERİNLETEN EN GÜZEL İÇECEK'

Serinleten en güzel içeceğin kar helvası olduğunu belirten Rüstem Soylu, "Bu yaz sezonu koronavirüs nedeniyle kar helvası satmaya bir ay geç başladım. Kar yüksek dağlardan geliyor. İçine doğal karadut ve vişne suyu koyarak kar helvası olarak müşterilere ikram ediyoruz. Bu yıl yine kar helvasına yoğun ilgi var. Her gün ortama 1.5 çuval kar tüketiyoruz. Kar helvasını bardağı 3.5 liradan satıyoruz. Sıcak havalarda en güzel serinleten içecek kar helvasıdır. Bunun kadar soğuk bir şey yok. Dondurmadan daha soğuktur" dedi.

SICAKTAN BUNALAN KAR HELVASINA KOŞTU

Müşterilerden Ufuk Turhan, "Tadı muhteşem her zaman kar helvası yerim. Rüstem amcanın yaptığı kar helvasını yiyerek serinliyoruz. Doğal olduğu için seviyoruz. Başka yerlerde içtiğimiz buzlu içeceklere benzemiyor. Bu yıl sezonu biraz geç açtı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine sıcaklarda kar helvası yemeye geldim. Çok lezzetli" dedi.

AYDIN Kar helvası ile serinliyorlar

Kaynak: DHA

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