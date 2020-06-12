AYDIN Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı
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AYDIN Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı

Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattıAYDIN'da sezonun ilk karpuzları tezgahlardaki yerini almaya başladı.

AYDIN Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı
12.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:27

Kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı

AYDIN'da sezonun ilk karpuzları tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bazı üreticiler, yüksek verim elde edip, dayanıklılık sağlamak için karpuza kabak aşısı yapıyor. Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı.

Aydın'da mart ayında ekilen karpuzlar, hasadı yapılarak tezgahlarda yerini aldı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle karpuz satışlarında artış yaşanmaya başladı. Adana, Mersin ve Antalya karpuzundan sonra Aydın ve ilçelerinde üretilen karpuzlar da tüketicilerin en çok tercih ettiği meyve haline geldi. Ancak, piyasadaki karpuzların yüzde 80'inin kabak köküne aşılama yapılarak üretilmesi kalite ve tadını etkiledi.

Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak karpuzu ayırt etmenin inceliklerini şöyle anlattı:

"Kabak aşılı karpuzun sapı kalın, göbeği derin olur. İçinde damarı vardır, sert olur. Çekirdek karpuz ise göbeği yuvarlak ve sapı incedir. Üretici, hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu, kiloda ağır çektiği ve daha yüksek verim elde ettikleri için tercih ediyor. Çekirdek karpuzun raf ömrü kısadır. Çekirdek karpuz rafta kaldıkça içini çeker. Çünkü suyuyla yaşıyor. Kabak aşılı karpuz ise daha uzun süre dayanabilir."

Akar, şu an piyasada kabak karpuzun kalitesine göre kilosunun 1 lira ile 1,50 lira, çekirdek karpuzun ise 2 ile 2,5 lira arasında satıldığını söyledi.

'TERCİHİMİZ ÇEKİRDEK KARPUZ'

Çiçekçilik yapan Banu Eker de karpuz alırken, kabak aşılı değil, çekirdek karpuz almaya özen gösterdiklerini belirtip, "Sağlıklı yaşam için çekirdek karpuzu tercih ediyorum. Kabak aşılı karpuz değil, çekirdek karpuz yemek istiyoruz" dedi.

Melek Gürbüz ise lezzet olarak kabak aşılı karpuz yerine çekirdek karpuzu tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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