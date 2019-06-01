AYDIN Jeotermal kokusuna karşı lavanta dikildi

Jeotermal kokusuna karşı lavanta dikildi

Aydın'da hayata geçirilen 'Lavanta Kokulu Efeler' projesiyle, 13 dönümlük araziye 10 bin lavanta fidanı dikildi. Böylece özellikle sabahları oluşan jeotermal enerji kaynaklı kötü kokunun önüne geçileceği öne sürüldü.

'Lavanta Kokulu Efeler Projesi' için Işıklı Mahallesi'ndeki 13 dönümlük arazi seçildi. Efeler Belediye Baykanı CHP'li Fatih Atay ve Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup, bu arazide 10 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu. Başkan Atay, özellikle sabahları jeotermal enerjiden kaynaklı çürük yumurta benzeri kokunun hakim olduğu Efeler'in havasını değiştirecek olmanın yanı sıra üreticilere de alternatif gelir sağlamak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bir yıl sonra hasat edilecek lavantaların yağından krem ve sabun gibi kozmetik ürünlerin üretilmesi için sanayileşme aşamasına da geçileceğini söyleyen Atay, bu işin kadın ve gençlere istihdam olanağı sağlayacağına dikkat çekti.

Kaynak: DHA