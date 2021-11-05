Aydın jandarması öğrencilerle buluştu

AYDIN (İHA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Kardeşköy Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Efeler ilçesinde bulunan Kardeşköy Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okuldaki Bilim Fuarı'na katılan jandarma ekipleri, öğrencilerin açmış olduğu stantları tek tek gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alarak, çeşitli oyunlar oynadı. Kardeşköy İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere de jandarmanın tanıtımını yapan ekipler, öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; kadınların ve çocukların geleceği, huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetleri ile emniyet ve asayişin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirtildi. - AYDIN