Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1 yaralı
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Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1 yaralı

Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir otobanı Selatin Tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E. (88) idaresindeki 35 TIY 54 plakalı Renault otomobil aynı istikamette ilerleyen M.K. (58) yönetimindeki 32 FG 389 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici marifeti ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1 yaralı
Aydın-İzmir otobanında trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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