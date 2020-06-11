AYDIN İsviçre'den Kuşadası'na 'Güzel dokunuş'
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AYDIN İsviçre'den Kuşadası'na 'Güzel dokunuş'

İsviçre'den Kuşadası'na 'Güzel dokunuş'AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği'ne, İsviçre'nin Zürih kentinden bir tır dolusu kıyafet yardımı gönderildi.

11.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:25

İsviçre'den Kuşadası'na 'Güzel dokunuş'

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği'ne, İsviçre'nin Zürih kentinden bir tır dolusu kıyafet yardımı gönderildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan Türk vatandaşları, 'İsviçre'den Güzel Dokunuş' adı altında bir yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanyayla Kuşadası'ndaki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması için kıyafet, bot, oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplandı. Toplanan eşyalar, kolilere yerleştirildikten sonra yardım tırına yüklendi. Zürih'ten yola çıkan tır, 10 günlük uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından dün Kuşadası'na vardı. Tırdaki yardım malzemeleri, Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği Başkanı Harun Canbulat tarafından teslim alınarak depoya götürüldü. Kolilere konulan eşyaların depoda düzenlenmesi sırasında çanta ve cüzdanların içinden nakit para çıktı. Paraların çanta ve cüzdanların içerisine ihtiyacı olan vatandaşlara verilmesi için konulduğu öğrenildi.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının çok anlamlı bir kampanya düzenlediğini belirten Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği Başkanı Harun Canbulat, "Özellikle çanta ve cüzdanların içerisinden para çıkması bizi çok duygulandırdı. Gelen yardım malzemelerini tasnif ettikten sonra en kısa sürede ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıracağız" diye konuştu.

AYDIN İsviçre'den Kuşadası'na 'Güzel dokunuş'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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