AYDIN İncirliova'da bin liralık yardım vatandaşa evde teslim edildi İncirliova'da bin liralık yardım vatandaşa evde teslim edildiAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, koronavirüs nedeniyle yapılacak bin liralık yardımlar vatandaşlara yetkililerce evlerinde teslim edildi.

İncirliova'da bin liralık yardım vatandaşa evde teslim edildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, koronavirüs nedeniyle yapılacak bin liralık yardımlar vatandaşlara yetkililerce evlerinde teslim edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere, 1000'er lira yardım yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detaylarını paylaştığı yardımdan İncirliova'da, bin 400 kişi yararlandı. İlk gün PTT önlerinde yaşanan yoğunluktan dolayı evlerde dağıtılmasına karar verilince, ekipler harekete geçti. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine jandarma, polis ve PTT görevlisi gitti. Mahalle muhtarlarının da desteğiyle adresler bulundu. İmza karşılığı yardımlar, vatandaşa teslim edildi. Ayrıca yardım almak için PTT Şubesi önüne gelen bazı vatandaşları, PTT şube müdürü İhsan Atalay bilgi vererek, evlerine gönderdi. Gerenkova Mahalle Muhtarı Ayhan Bilici, "Devletimiz paraları polis ve PTT görevlisi ile köyümüze yollamış. Bizde onlara adresler konusunda yardımcı oluyoruz. Evlerine kadar paraları götürerek kendilerine teslim ediyoruz" dedi. Yardım alan vatandaşlardan Hatice Köseoğlu (64) ise, "Paramızı eve kadar getirdiler çok sağ olsunlar. Devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA