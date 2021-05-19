AYDIN İNCİRLİOVA'DA 19 MAYIS MEHTERAN GÖSTERİSİ İLE KUTLANDI
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AYDIN İNCİRLİOVA'DA 19 MAYIS MEHTERAN GÖSTERİSİ İLE KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Mehteran Takımı gösterileriyle kutlandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Mehteran Takımı gösterileriyle kutlandı. Marş söyleyerek yürüyen mehteranı vatandaşlar balkonlardan Türk Bayrakları sallayarak selamladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da pandemiye rağmen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. AK Parti İncirliova İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen 19 Mayıs kutlama programı Mehteran Takımı eşliğinde yapıldı. Havuzlu Park'ta toplanan Mehteran Takımı burada sunduğu gösteri sonrasında önde dev Türk Bayrağı eşliğinde caddelerde marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek'in yanı sıra Gençlik Kolları ve bazı vatandaşlar katıldı. Mehteran takımının gösterisine balkonlara çıkan vatandaşlarda Türk Bayrağı asıp alkışlarla destek verdi. Evde sıkılan vatandaşlar gösterileri duyunca evden dışarıya çıkarak Mehteran Takımını yakından görmek istedi. Meşaleler eşliğinde yapılan gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

'100 YIL EVVEL YAPILAN MÜCADELEYİ YAPIYORUZ"

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, 'Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaktayız. Bu anlamda bir etkinlik düzenledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz. Atatürk bundan 100 yıl evvel 7 düvele yaptığı mücadeleyi şu andaki iktidarın yaptığı mücadelede 7 düvelle yapılan mücadeledir. Yüz yıl evvel ne yapılıyorsa bugün bu coğrafyada aynı işlem yapılmaktadır" dedi.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ise, 'Pandemi sürecinden dolayı böyle bir mehteran gösterisi düzenledik. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak hemşehrilemizle güzel bir zaman geçirdik. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

AYDIN İNCİRLİOVA'DA 19 MAYIS MEHTERAN GÖSTERİSİ İLE KUTLANDI
AYDIN İNCİRLİOVA'DA 19 MAYIS MEHTERAN GÖSTERİSİ İLE KUTLANDI
AYDIN İNCİRLİOVA'DA 19 MAYIS MEHTERAN GÖSTERİSİ İLE KUTLANDI
AYDIN İNCİRLİOVA'DA 19 MAYIS MEHTERAN GÖSTERİSİ İLE KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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