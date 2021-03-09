Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı

09.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:31
Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı

"Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı" başlıklı bir yalan haber duyurusu vardı. Bu haberi, Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yalanladı.

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında kendisi hakkında, "Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı" diye haberlerin çıktığını belirtti.

Hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savunan Kaya, habere konu olan belediye çalışanı E.E'nin kendisi hakkında şikayette bulunarak istediği uzaklaştırma talebinin de mahkemece reddedildiğini kaydetti.

Kaya, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Hakkımda çıkan haberler tamamen gerçek dışıdır. İşin peşini bırakmayacağımı, şahsıma iftira atan, kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye kalkan bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Haysiyet cellatlığı yapmaya kalkan bu kişilerle yargı önünde de mutlaka hesaplaşacağımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Mustafa Şentop Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın belediye çalışanına yılanlı ölüm tuzağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:54:14. #1.15#
title