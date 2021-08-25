Aydın İnciri'nde kalite kayıpları en aza indirilecek
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Aydın İnciri'nde kalite kayıpları en aza indirilecek

Aydın İnciri'nde kalite kayıpları en aza indirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İncir üretiminin merkezi Aydın'da kuru incirde file örtülü hasat dönemine geçilirken, uygulanacak proje ile incirdeki kalite kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

İncir üretiminin merkezi Aydın'da kuru incirde file örtülü hasat dönemine geçilirken, uygulanacak proje ile incirdeki kalite kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden olan incirin merkez üssü Aydın'da kuru incirde file örtülü hasat dönemine geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında finanse edilen 50 bin TL tutarında Aydın İli Organik Kuru İncir Üretiminde Kalitenin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Hasatta File Örtü Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi 2021 yılı için Germencik ve Sultanhisar ilçelerinde 4 üretici ile birlikte uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında uygulamanın yaygınlaşması için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelindeki incir üreticilerine 3 bin 400 adet hasat filesi dağıtıldı. Dağıtılan fileler ile birlikte incirdeki aflatoksin ve kalite kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında finanse edilen 50 bin TL tutarında Aydın İli Organik Kuru İncir Üretiminde Kalitenin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Hasatta File Örtü Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi 2021 yılı için Germencik ve Sultanhisar ilçelerimizde 4 üreticimiz ile birlikte uygulanmaktadır. Projenin amacı, ihracatta önemli bir sorun oluşturan ve zaman zaman ürünlerin geri dönmesine neden olan aflatoksinin önlenmesi ve hasatta meydana gelen kalite kayıplarının en aza indirilmesidir. Proje kapsamında incir hasat filesi üzerinde ve yerde bulunan incirlerin analizleri yapılarak aflatoksin ve kaliteleri karşılaştırılacaktır. Proje kapsamındaki 4 bahçeye bin 440 adet demir kazık ve 160 adet hasat filesi dağıtılmıştır. İl Müdürlüğümüz aracılığıyla 2021 yılında Ege İhracatçı Birlikleri ile koordineli olarak il genelinde toplam 3 bin 400 adet incir kurutma hasat filesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın İnciri'nde kalite kayıpları en aza indirilecek
Aydın İnciri'nde kalite kayıpları en aza indirilecek
Aydın İnciri'nde kalite kayıpları en aza indirilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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