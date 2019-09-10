Aydın incir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

10.09.2019 17:11

İncir işçilerinin bulunduğu cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir işçilerini taşıyan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nin Aşağı Bağcıllı Mevkii'nde meydana geldi. Bozdoğan ilçesinden Nazilli'nin Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Özkan Şahan (30), kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarından uçuruma yuvarlanan cipteki sürücü Özkan Şahan (30) ile tarım işçileri Gözde Çeltiklioğlu (23), Firdevs Erdem (55), Işılay Çiftçioğlu (17), Günnur Çeltiklioğlu (48) ve Aynur Üstün (47) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Üstün, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA