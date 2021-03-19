Aydın'ın yüzde 13'ü yaşlı

TÜİK tarafından yayınlanan bilgilere göre Aydın'ın yüzde 13.8'i yaşlı nüfustan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. Bu kapsamda 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 9,5 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Kastamonu, yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,6 ile Hakkari, yüzde 4 ile Şanlıurfa izledi. Aydın ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 21. il oldu.

2020 yılında Aydın'da yaşayan 1 milyon 119 bin 84 kişinin 154 bin 411'i yaşlıdır. Türkiye'de ise yaşlı nüfus sayısı 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.

Aydın'da yaşayan 562 bin 18 kadının yüzde 15,1'i 65 ve daha yukarı yaştadır. Türkiye'de yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranı yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Yaşlı kadın nüfusun toplam kadın nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 21,2 ile Sinop, yüzde 20,7 ile Kastamonu ve yüzde 19,3 ile Artvin olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 4,2 ile Şırnak, yüzde 4,5 ile Hakkari ve yüzde 4,6 ile Şanlıurfa oldu. Aydın ise yüzde 15,1 değeri ile 23. sırada yer aldı.

Aydın'da yaşayan 557 bin 66 erkeğin yüzde 12,5'i 65 ve daha yukarı yaştadır. Türkiye'de yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusun toplam erkek nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 18,2 ile Sinop, yüzde 16,6 ile Kastamonu ve yüzde 15,1 ile Çankırı olurken en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 2,7 ile Şırnak, yüzde 2,8 ile Hakkari ve yüzde 3,4 ile Şanlıurfa olmuştur. Aydın ise yüzde 12,5 değeri ile 19. sırada yer aldı.

Yaşlı cinsiyet oranı yüzde 81,7

Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Aydın'da yüzde 81,7 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,1 olarak gerçekleşti. Yaşlı cinsiyet oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 87,6 ile Muğla, yüzde 87,5 ile Kahramanmaraş ve yüzde 86,6 ile Antalya olurken en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 69,4 ile Rize ve Şırnak, yüzde 69,7 ile Batman, yüzde 70,5 ile Hakkari oldu. Aydın ise yüzde 81,7 değeri ile 22. sırada yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı