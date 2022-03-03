AYDIN'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

KARACASU, AYDIN (DHA) - AYDIN'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kardan kapanan bazı yollar ise ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Aydın'ın Koçarlı, Karacasu ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde gündüz saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü. Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makineleri, kar nedeniyle kapanma noktasına gelen yollarda çalışma yaparak ulaşımı açık tutmaya çalıştı. Satılar ve Çallı Mahallesi arasında yolda kalan yaklaşık 20 araç ise iş makinelerinin yolu açmasıyla ilerleyebildi. (DHA)