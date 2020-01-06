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Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde

Badmington Ege Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.

06.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:32
Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde

Badmington Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.


Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Manisa ilinde gerçekleştirildi. ANALİG Badminton Ege Bölge Grup Müsabakalarına , Denizli, Muğla, Kütahya, , İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik ve Afyon illerinin karma badminton takımları katıldı.


Aydın'ı temsilen A grubunda yer alan kız il karması takımı ilk maçında Eskişehir'i 4-1 mağlup edip, ikinci maçında Manisa'ya 3-2'lik skorla yenilerek grup ikinciliği ile adını çeyrek finale yazdırdı.


Çeyrek Finaller Eskişehir'de


Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kızlar Badminton Çeyrek Final müsabakalarında temsil edecek olan il karma takımı, 14 Şubat - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir'de mücadele edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
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