Aydın'ın üç ilçesinde emniyet müdürleri değişti

Aydın'ın Nazilli, Sultanhisar ve Germencik ilçesinde emniyet müdürleri değişti.

Yapılan değişikliklerle İzmir'de görev yapan Dede Sabri Mert, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ise merkeze çekildi. Sultanhisar Emniyet Amiri Talet Afşar, Çine İlçe Emniyet Müdürü oldu. Nazilli'de görev yapan Başkomiser İbrahim Yörük, Sultanhisar İlçe Emniyet Amir Vekili görevine getirildi. Germencik'in yeni İlçe Emniyet Müdürü Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi Amiri Komiser Yusuf Uçarsu oldu. Koruma şube Müdürü Gökmen, Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi Amirliği'ne atandı. - AYDIN

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