Aydın'ın turizm sorunları, koordinasyon toplantısında ele alındı Aydın ili Turizm Koordinasyon toplantısı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Aydın ili Turizm Koordinasyon toplantısı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs salgınının ardından başlayan yeni süreçteki sorunlar ele alındı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde Aydın İl Kültür ve Turizm MüdürüDoç. Dr. M. Umut Tuncer başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Aydın Turist Rehberleri Odası(ARTO) Başkan Vekili Celal Küçük ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu(BTK) Başkanı M. Eda Yurtcan ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, 1 Haziran'da başlayan yeni süreçte turizm sektörünün performans kalitesinin artırılmasına yönelik saha denetimleri için yapılacak olan çalışmalar ve sorunlar ele alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA