Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliğini anlatan tanıtım filmi yayımlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliğini anlatan tanıtım filmi yayımlandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin yer aldığı tanıtım filmini yayımladı.

AYDIN (AA) - Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin yer aldığı tanıtım filmini yayımladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, medeniyetler şehri Aydın'a yakışacak tanıtım filmi hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, salgın sürecinde de dünyaya örnek bir performans sergileyerek 2019 ziyaretçi istatistiklerini geçmeyi başardıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin deniz turizmi noktasında tanınırlığını, kültür turizmi açısından da taçlandırmak arzusundayız. Bu amaçla özellikle dijital mecralara hitap eden bir stratejiyi benimsedik. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendinin de çok beğendiği, Aydın'ımızın kültür turizmi noktasında marka değerini arttıracak bir tanıtım filmini paylaşıma sunduk. Bunu Aydın sevdamızın da bir sembolü olması açısından Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdik. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

Şehrin birçok farklı noktalarından görüntülerin yer aldığı filmde, doğal güzellikler ve tarihi antik kentler dikkati çekiyor.

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliğini anlatan tanıtım filmi yayımlandı

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliğini anlatan tanıtım filmi yayımlandı

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliğini anlatan tanıtım filmi yayımlandı

AA - Güncel

Kültür Turizmi, Turizm, Aydın, Umut, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title