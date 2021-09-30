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Aydın'ın Sultanları Sarıyer'i devirdi, sıradaki rakip Nilüfer

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın'ın Sultanları Sarıyer'i devirdi, sıradaki rakip Nilüfer

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de C grubundaki ikinci maçında Sarıyer Belediye'yi 3-1'lik skorla geçerek ilk galibiyetini aldı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de C grubundaki ikinci maçında Sarıyer Belediye'yi 3-1'lik skorla geçerek ilk galibiyetini aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Kupa Voley'deki ilk maçında Ankara Başkent Spor Salonu'nda Kuzeyboru karşılaşmasından 3-0 mağlup ayrıldıktan sonra, grubun ikinci maçında Sarıyer Belediye ile karşılaştı. Aydın'ın sultanları setlerde rakibine 3-1 üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrılarak ilk galibiyetini elde etti. Aydın'ın Sultanları grubun son maçında bugün saat 14.30'da Nilüfer Belediye ile karşılaşacak. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları Sarıyer'i devirdi, sıradaki rakip Nilüfer

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