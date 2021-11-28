AYDIN'IN SULTANLARI SAHASINDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Aydin'in Sultanlari, misli. com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta karsilasmasinda evinde Nilüfer Belediyespor'u agirladi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karsilasma Sultanlarin hakimiyetinde geçti ve maç 3-0 ile tamamlandi.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hizli baslayan Aydin'in Sultanlari parkeyi rakibine dar ederek ilk seti 25 - 17 kazandi. Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Sultanlar, üst üste aldigi sayilar ile rakibini oyundan düsürdü ve ikinci seti 25-16'lik skorla 9 sayi farkla kazandi. Üçüncü sette de rakibine sans tanimayan Sultanlar, 25 - 20'lik skorla seti tamamlayarak maçi almayi bildi.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, basarili bir oyun ile maçi kazanan oyunculari ve teknik heyeti tebrik etti.

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