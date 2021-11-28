AYDIN'IN SULTANLARI SAHASINDA FIRTINA GİBİ ESTİ - Haberler
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AYDIN'IN SULTANLARI SAHASINDA FIRTINA GİBİ ESTİ

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AYDIN'IN SULTANLARI SAHASINDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Aydin'in Sultanlari, misli. com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta karsilasmasinda evinde Nilüfer Belediyespor'u agirladi.

Aydin'in Sultanlari, misli. com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta karsilasmasinda evinde Nilüfer Belediyespor'u agirladi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karsilasma Sultanlarin hakimiyetinde geçti ve maç 3-0 ile tamamlandi.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hizli baslayan Aydin'in Sultanlari parkeyi rakibine dar ederek ilk seti 25 - 17 kazandi. Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Sultanlar, üst üste aldigi sayilar ile rakibini oyundan düsürdü ve ikinci seti 25-16'lik skorla 9 sayi farkla kazandi. Üçüncü sette de rakibine sans tanimayan Sultanlar, 25 - 20'lik skorla seti tamamlayarak maçi almayi bildi.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, basarili bir oyun ile maçi kazanan oyunculari ve teknik heyeti tebrik etti.

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