AYDIN'IN SULTANLARI SAHASINDA 3-0 GALİP

Balkan Sampiyonu Aydin Büyüksehir Belediyesi Kadin Voleybol Takimi ligde de emin adimlarla ilerleyerek sahasinda Karayollari'ni set vermeden geçti: 3-0

Karsilikli sayilarla geçilen ilk seyi 25-21 alan Aydin'in Sultanlari ikinci sette rakibine oyun sansi tanimadi: 25-18. Üçüncü set de son anlara kadar karsilikli sayilarla geçilirken, bir ara geriye düsen Aydin'in Sultanlari bu seti de almasini bildi: 25-22

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu Avrupa'da da CEV Challenge Kupasi'nda da mücadelesini sürdüren takimi tebrik ederken takim maç sonrasi galibiyet pozu verdi.

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